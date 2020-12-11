Дело бывшего главы Почты России в Самаре Игрушкина вновь вернули прокурору

В Самаре опять отправили на дооформление дело бывшего почтовика

Дело в отношение экс-директора Почты России в Самаре вернули прокурору. В материалах на сайте Самарского районного суда говорится, что это произошло из-за ошибок в обвинительном заключении. Оно составлено с нарушением требований Кодекса. Дело единолично рассмотрела судья. Но, чтобы заседания продолжились, прокуратуре придется еще раз потрудиться.

Напомним, что в суд дело поступило 16 ноября 2020 года, 30 ноября назначили дату предварительных слушаний.

В конце мая 2020 года дело также вернули на доработку. Тогда следователи не определились, за какое количество преступлений должен ответить Игрушкин.

Экс-глава подразделения почтового ведомства попал в поле зрения следствия еще в 2017 году. Тогда на него пожаловались подчиненные, что мужчина заставлял их строить дом в Малой Царевщине. Тогда после того, как к делу подключились сотрудники ФСБ, "рабовладельца" уволили с работы.

Будет ли третья попытка рассмотрения дела успешной, нам еще только предстоит узнать. КП-Самара будет следить за ситуацией.