Самарскому военно-патриотическому музею ЦВО подарили макет современного автомата Калашникова АК-12

Массогабаритный макет новейшего автомата АК-12 Фото: Виталий Кузьмин/ военный блог

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов посетил Самару с рабочим визитом. Вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, замминистра проинспектировал объекты гарнизонного Дома офицеров.

Начальник Дома офицеров Александр Назаренко показал гостям большой концертный зал, штаб «Юнармии», спортивный зал, библиотеку, военно-патриотический клуб «Лиза Алерт», хореографические залы, военно-поисковый клуб «Крылья», комплекс культурно-досуговой работы, Александрийский кластер.

Генерал-полковник Андрей Картаполов в военно-патриотическом музее ознакомился с историей Центрального военного округа, после заместитель министра обороны поблагодарил сотрудников Дома офицеров и отметил большие успехи в работе. Замминистра Картаполов вручил руководителю ОДО Александру Назаренко медаль «За успехи в военно-политической работе» и подарил музею макет новейшего автомата АК-12.

- Мы получили отличный подарок для нашего музея. Первая партия АК-12 поступила на вооружение ЦВО только в прошлом году, сейчас у военнослужащих идет активное перевооружение на автоматы АК-12. Теперь у жителей Самары есть возможность увидеть воочию новейшее стрелковое оружие, - сказал Александр Назаренко.

Отметим, что во время рабочего визита в Самару генерал-полковник Андрей Картаполов побывал также и в бункере Сталина, а также губернатор Дмитрий Азаров обсудил с заместителем министра обороны возможность создания военно-патриотического парка «Патриот» в Тольятти.