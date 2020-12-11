Рассказываем, когда ждать снега в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какая ожидается погода в ближайшие дни, 11-13 декабря 2020 года.

В эту пятницу, 11 декабря, в Самаре и области будет без существенных осадков, местами возможна изморозь и гололедица. Температура воздуха днем в Самаре -9...-11 °C, ночью -15...-17 °C, местами до -20 °C . По области днем -8...-13 °C, ночью -13...-18°C, местами до -25 °C .

12 декабря, в субботу, днем местами возможен небольшой снег. В Самаре днем -7...-9 °C, ночью -11...-13 °C . В Самарской области днем -6...-11 °C, ночью похолодает до — 21 °C.

В воскресенье, 13 декабря, ночью будет без осадков, однако днем возможен небольшой снег. Днем в Самаре до -9 °C, ночью до -13 °C. По области днем до -11 °C, ночью столбик термометра местами опуститься до -21 °C.

Напомним, что в Самарской области действует оранжевый уровень опасности. По данным Приволжского УГМС, в период с 9 по 13 декабря, местами в области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха нижу нормы на более 9 градусов.