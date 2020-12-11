Угонщика автомобилей из Сызрани нашли по отпечаткам пальцев

Причастность в прошлогоднему преступлению установили по отпечаткам пальцев

В конце октября этого года в полицию обратился житель Сызрани с заявлением о несанкционированном списании денежных средств со своей банковской карты. Как выяснилось, пострадавший потерял свой телефон, которому был привязан счет карты, а позднее мужчина узнал, что деньги с его счета пропали.

Полицейские МУ МВД России «Сызранское» запросили информацию из банка и установили, что деньги были переведены с одного счета на другой. Личность получателя была установлена, в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.

- В рамках расследования, в отношении задержанного 22-летнего местного жителя, было проведено дактилоскопирование. Эксперты-криминалисты установили, что следы пальцев рук задержанного совпадают со следами, которые были найдены на месте другого преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как стало известно, в прошлом году двое жителей Сызрани обратились в полицию по факту угона их автомобилей. Позже автомобили нашли неподалеку от места их парковки, на обоих автомобилях были одинаковые следы взлома отверткой, а также идентичные отпечатки пальцев рук.

- Свою причастность к прошлогоднему преступлению молодой человек отрицать не стал. К тому же, задержанный признался, что угнал автомобиле вместе со своим 30-летним товарищем, который ранее был неоднократно судим. Позже соучастника также задержали, - сообщили полицейские МУ МВД России «Сызранское».

В отношении молодого человека и его приятеля были возбуждены еще 2 уголовных дела по факту преступления, совершенного в 2019 году — по части 3 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Преступникам может грозить лишение своды на срок до 5 лет. В данный момент мужчины находятся под подпиской о невыезде, пока ведется следствие и проверка на причастность к другим преступлениям.