Под мелодию симфонического оркестра канатоходец пройдет через Волгу в Самаре

Волга, песок и закат станут полноправными участниками "Волгафеста-2021"

На заседании регионального Совета по культуре и искусству, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, обсудили раскрытие потенциала общественных пространств в Самарской области.

Одним из самых ярких таких примеров является фестиваль «Волгафест», который проводится в Самаре с 2015 года. Организатор фестиваля Михаил Савченко поделился основной идеей фестиваля, запланированного на 2021 год.

- Заглавная тема «Движение навстречу». Это метафора соединения разнонаправленных векторов - стремления в будущее и любви к прошлому, урбанизированного правого берега и природного левого, бурных дней и атмосферных ночей, - рассказал Михаил Савченко.

Организатор рассказал, что будет ждать гостей на фестивале следующим летом.

- На берег причалят старые корабли, а бурлаки приволокут плавучую сцену. Через Волгу по канату длиной 1,7 км пройдет канатоходец, - поделился «фишками» фестиваля Михаил Савченко.

Кроме того, на набережной расположатся лучшие культурные инициативы городов Поволжского федерального округа, а также установят масштабные инсталляции и проведут тотальные театрализованные действия.

По мнению главного дирижера самарской государственной филармонии Михаила Щербакова, в данной концепции фестиваля уместным будет привлечь симфонический оркестр для участия в «Волгафест-2021». Члены Совета поддержали эту идеи,а Дмитрий Азаров поручил взять данное предложение на отработку.