В Тольятти воздух станет чище: общественники поддержали 8 из 10 поправок депутата Дениса Волкова

Общественники поддержали 8 из 10 поправок в плановый бюджет региона

В Самарской губернской думе в последнем чтении обсудили главный финансовый документ на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов в рамках комитета по бюджету. Теперь документ будет утверждаться на пленарном заседании.

Депутат Денис Волков разработал большую часть поправок в документ, в том числе и о выделении на следующий год 22 миллионов рублей для покупки и содержания стационарного поста мониторинга атмосферного воздуха.

- Для Тольятти это очень важный вопрос, так как жители часто жалуются на удушающие выбросы в атмосферу. Установка нового поста мониторинга — это всего лишь часть работы по оптимизации проверки воздуха, - сказал Денис Волков.

Депутат отметил, что в прошлом году ему удалось добиться покупки мобильной эколаборатории, а несколько дней назад, он приобрел для общественности 20 мобильных датчиков мониторинга воздуха «Аиралаб Рус», что дало толчок для создания общественной системы контроля за состоянием воздуха.

Однако комитет поддержал поправки депутата только при условии, что будут выделены средства на строительство детского сада в микрорайоне Северный и школы в Тимофеевке. Также депутаты поддержали выделение 50 миллионов на благоустройство Тольятти и 10 миллионов рублей на реконструкцию сквера в 14 квартале.

Также общественники поддержали предложение по модернизации 5-ти постов мониторинга воздуха в Самаре, выделение средств для общественных организаций, которые занимаются экологическим просвещением, а также сохранение финансирования региональной программы по замене аварийных лифтов.

- Профильные комитеты Самарской Губдумы поддержали 8 из 10 моих предложений, на сумму порядка 600 миллионов рублей, - отметил депутат Денис Волков.

Отметим, что пленарное заседание пройдет уже 15 декабря, во вторник.