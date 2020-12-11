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Люди оказались в ловушке: в одной из квартир в Тольятти загорелась входная дверь

Пожарные эвакуировали из западни пятерых жильцов
Наталья АРТЯКОВА
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Пожарные в Тольятти потушили входную дверь в квартире и спасли 5 человек

Пожарные в Тольятти потушили входную дверь в квартире и спасли 5 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 декабря, около половины двенадцатого ночи, в доме №7 на бульваре Луначарского произошел пожар. По данным ГУ МЧС по Самарской области, горел утеплитель входной двери на площади 0,5 квм.

- К месту были направлены пожарные подразделения по повышенному рангу «1 БИС». Для ликвидации пожара привлекались 18 человек личного состава и 6 единиц спецтехники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожар удалось ликвидировать менее, чем за 20 минут. Пожарные эвакуировали 5 человек, к счастью обошлось без пострадавших.

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