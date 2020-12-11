В Самарской области больше выздоравливают, чем заражаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки, в Самарской области, зарегистрировано еще 288 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в регионе официально подтвердили 25 343 случая заражения опасной инфекцией среди местных жителей.

С начала декабря количество суточных выздоровевших больше, чем заболевших. Так и за минувшие сутки, 318 человек успешно завершили лечение. Всего в Самарской области справились с опасной инфекцией 23 154 человека от общего числа заболевших.

Однако есть и печальная статистика, которая с каждым днем пополняется. В эти сутки скончалось 7 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Таким образом, общее число смертей от коронавируса в Самарской области достигло отметки 485.