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Коронавирус Covid-19

Стало известно, сколько человек заразились коронавирусом в Самарской области за сутки

Обновленные данные по коронавирусу на 11 декабря 2020 года
Наталья АРТЯКОВА
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В Самарской области больше выздоравливают, чем заражаются

В Самарской области больше выздоравливают, чем заражаются

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки, в Самарской области, зарегистрировано еще 288 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в регионе официально подтвердили 25 343 случая заражения опасной инфекцией среди местных жителей.

С начала декабря количество суточных выздоровевших больше, чем заболевших. Так и за минувшие сутки, 318 человек успешно завершили лечение. Всего в Самарской области справились с опасной инфекцией 23 154 человека от общего числа заболевших.

Однако есть и печальная статистика, которая с каждым днем пополняется. В эти сутки скончалось 7 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Таким образом, общее число смертей от коронавируса в Самарской области достигло отметки 485.