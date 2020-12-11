В Самаре женщину оштрафовали за то, что она отказалась надеть маску в зале суда

В Самаре некоторые горожане на всякий случай маски надевают уже не только в помещениях, но и на улицах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Куйбышевский районный суд Самары недавно оштрафовал женщину за отказ надеть маску в зале суда.

- У свидетеля была при себе маска, но она отказалась ее использовать, - пояснили в пресс-службе суда. - Кроме нее, зале судебного заседания присутствовали еще 15 человек, и все они были в масках. Свидетель же заявила, что ношение маски для нее не обязательно. Ей предлагали даже выдать другую маску, но и от этого варианта она отказалась.

Суд не нашел объективных и уважительных причин для отказа надеть маску, поэтому свидетеля наказали рублем. Точнее, штрафом. По решению суда она должна будет выплатить 2000 рублей в доход государства.

Попыталась ли женщина обжаловать это решение, пока не ясно.

Напомним, многие суды в регионе сейчас не пускают внутрь горожан, если они не являются сторонами по делу и не могут предоставить повестку. Те, кого внутрь пропускают, обязаны носить маски. В некоторых судах от посетителей требуют еще и надеть перчатки.