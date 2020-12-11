В Кинельском районе «восьмёрка» взяла на таран столб

Молодого водителя госпитализировали в больницу Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 10 декабря, в 23:00 в селе Бобробка Кинельского района произошло серьезное ДТП, при котором пострадал молодой водитель. По данным ГУ МВД, 20-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2108, двигаясь по улице Кирова, не справился с управлением и врезался в боковую опору.

В результате аварии молодой человек получил телесные травмы и был госпитализирован в больницу. По данным полицейских, в момент ДТП водитель находился в трезвом состоянии.