«Мы мечтаем играть за родную команду и не хотим уезжать»: футболистки «Крыльев Советов» обратились к губернатору Самарской области

Женская команда «КС» существует с ноября 2019 года. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Футболистки «Крыльев Советов» записали обращение губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Они просят включить их в состав основного клуба и сделать команду профессиональной.

- Мы родились и выросли в Самаре и мечтаем играть за родную команду. Мы не хотим уезжать в другие клубы и вешать бутсы далеко в шкаф, потому что футбол – это наша жизнь. Помогите нам сохранить то, что строилось многие годы. Включите женскую команду в состав основного клуба «Крылья Советов», чтобы мы могли стать профессиональной командой с контрактной системой. Поверьте в нас, и мы вас не подведем. Мы хоть и сильные девушки, но нам нужна мужская поддержка Дмитрия Игоревича как никогда! – говорится в обращении.

Напомним, о создании женской команды в «Крыльях» объявили в ноябре прошлого года. Команда является любительской. Это значит, что за футбол девушки не получают зарплату.

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