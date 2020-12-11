Чиновники рассказали, какие новые социальные объекты появятся в Самаре в будущем и какие уже введены в эксплуатацию

Вячеслав Звягинцев возглавляет комитет по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физкультуре и спорту Думы г.о. Самара

В Думе городского округа Самара состоялось заседание комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту. Чиновники рассказали о планах на перспективу и о уже введенных в эксплуатацию знаковых объектов города.

- В 2020 году состоялось открытие фехтовального центра на Мичурина. Здание СШОР №17 было построено более века назад и нуждалось в реконструкции. Также в скором времени должны завершиться работы еще на шести спортивных объектах - МБУ «Ладья», СШОР №1, СШОР № 6, СШОР № 13 ( СК «Орбита»), МБУ «Чайка», МАУ «Олимп», - Рассказали на заседании комитета.

Кроме того, в этом году завершили строительство новых детских садов - на улицах Ратнера, Ташкентской и Алма-Атинской. Также ремонт завершили в зданиях дошкольных учреждений на улицах Карла Маркса и Ново-вокзальной.

- Это позволило сократить дефицит в Самаре на 1200 мест, из которых 320 – ясельные, - отметили в Гордуме.

Помимо детских садов, на контроле у депутатов и школьные образования. Сейчас завершается строительство двух школ — в Новой Самаре и на 5-ой просеке.

- Школьный вопрос решается городскими властями, при поддержке областного правительства и лично губернатора Дмитрия Азарова, - отметил депутат Вячеслав Звягинцев, который возглавляет комитет Думы Самары.

Чиновники рассказали о планах на будущее. Например, у в следующем году планируется начать строительство нового современного бассейна в Куйбышевском районе Самары. Кроме того, в поселке Прибрежный появится физкультурно-оздоровительный комплекс. В дальнейшем городские власти хотят реконструировать стадион «Заря» на пересечении улиц Советской Армии и Мориса Тореза.