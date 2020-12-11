Каждый может стать Дедом Морозом: марафон «Ёлка желаний» набирает обороты в Самарской области

Публикуем адреса, где находятся ёлки с открытками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новогодняя ёлка — главный атрибут Нового года. Каждый российский ребенок знает, что если загадать желание, то Дед Мороз обязательно оставит подарок под ёлкой.

Благотворительная акция «Ёлка желаний» объединила уже всю страну и доказала, что неисполнимых желаний не бывает, также как и нет чужих детей.

В связи с эпидемиологической обстановкой в России, «Ёлка желаний» появилась и в режиме онлайн. Для того, чтобы исполнить желание, нужно зарегистрироваться на сайте и выбрать нужный регион и сумму на подарок.

Самарская область активно поддержала всероссийскую акцию, по всему региону были установлены «Ёлки желаний», которые украшаются открытками с самыми сокровенными желаниями детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию или остались без попечения.

- В предыдущие годы более 30 тысяч самарцев приянли участие в новогодней благотворительной акции, которые подарили детям радость и веру в новогоднее чудо, - рассказали в пресс-службе правительства Самарской области.

Обычно дети просят в своих открытках игрушки, сладости, книги, гаджеты, а иногда кто-то пишет о самых сокровенных нематериальных желаниях — цели, встречи, поездки. Не стоит забывать о том, что детская фантазия не имеет границ.

Кроме того, в этом году впервые люди старше 60 лет тоже смогут поучаствовать в акции и написать свои желания на открытке. Такие ёлки будут установлены в отделениях комплексных центров социального обслуживания населения области.

Окунуться в мир чудес и стать волшебником, исполнив детскую мечту, может каждый. Для этого достаточно найти ближайший адрес, где стоит «Ёлка желаний», снять с неё открытку, приобрести подарок и оставить его в специальной коробке.

Почувствовать себя Дедом Морозом и исполнить чью-то маленькую, но очень сокровенную мечту можно по следующим адресам:

Администрация м/р «Кошкинский»

ГКУ СО «Красноярский СРЦН «Феникс»

Департамент опеки попечительства и социальной поддержки Администрации г.о. Самара

с. Кротовка, Магазин «УЮТ»

г. Тольятти, ул. Новозаводская, 8

ТЦ «МЕТРО» Куйбышевского района г. Самары

Торговый комплекс «Магнит», Самарская обл., Алексеевский р-он., с. Алексеевка, ул. Советская, д.49

В здании профкома АО «НК НПЗ»

В здании АО «Транснефть-Приволга» ЦБПО, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул.Шоссейная, 8, п/я 33.

г.Чапаевск, ул. Белинского, д.49

Безенчукский р-н, пг Осинки, ул. Степная 1А

Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки в г. Самара, ул. Куйбышева, 44

ТЦ «Аврора Молл» «Лента»

Районный дом культуры ст. Клявлино

Районный дом культуры ст. Шентала

Компания «Лента», г. Самара, ул. Физкультурная, 141

Управление Росгвардии по Самарской области

МБОУ Самарский спортивный лицей

Тольяттинское отделения «Союз женщин России»

ООО «Тольяттикаучук»

Администрация м.р. Приволжский

Администрация м.р. Хворостянский

Администрация г.о. Октябрьск

МБУ «КДК» Октябрьский»

METRO Cash and Carry, г. Тольятти

Гипермаркет «Лента», г. Тольятти

Гипермаркет «Ашан», г. Тольятти

Муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» м. р. Сергиевский

ПАО Сбербанк г. Самара, Московское шоссе, 270В

Здание МУП «СОК»

Администрация г.о. Сызрань

«Комплексный центр социального обслуживания населения Северного округа», администрации муниципального района Сергиевский

ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов»

Администрация города г. Отрадный

ТЦ «Хозяюшка» г. Отрадный

АО «Отрадненский газоперерабатывающий завод», с. Кинель-Черкассы, ул. Революционная, д.39, 1 этаж

ГКУ СО «КЦСОН Восточного округа» отделение социальной реабилитации м.р. Богатовский

ГКУ СО «КЦСОН ВО» г.о. Кинель

Отд. «Семья» г.о. Похвистнево

Ледовый дворец «Похвистнево-Арена»

Администрация м.р. Камышлинский

Администрация м.р. Исаклинский

Отд. «Семья» м.р. Похвистневский г. Похвистнево

Районный дом культуры м.р. Клявлинский

МКДЦ «Россия» м.р. Кошкинский

РДК с. Сергиевск

Ж/д ст. Шентала

Администрация м.р. Челно-Вершинский

Администрация м.р. Елховский

г. Самара, ул. Урицкого, д.14

г. Самара, ул. Победы, д.168

г. Самара, п. Мехзавод, квартал 13, д.13

г. Самара, ул. Фсадная, д.17а

г. Самара, Волжский пр., д.47

г. Самара, Кирова пр., д.242

г. Самара, ул. Фрунзе, д.111

г. Самара, ул. Победы, д.91

магазин «Пятерочка» г. Нефтегорск, ул. Ленина, 11

магазин «Пятерочка» г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, 41

магазин «Пятерочка» г. Нефтегорск, пр. Победы, 13

магазин «Пятерочка» г. Нефтегорск, ул. Спортивная, 18а

Администрация м.р. Большечерниговский, с. Большая Черниговка

Администрация м. р. Борский

Магазин «Магнит», м.р. Алексеевский

ГКУ СО «КЦСОН Южного округа» отделение м.р. Большеглушицкий

Кинотеатр «Юбилейный» п. Безенчук

Управление культуры м.р. Ставропольский

МАУ стадион «Кристалл», г.о. Жигулевск

ТЦ «Озон», г.о. Жигулевск

Главная ёлка Самарской области зажжёт свои новогодние огни 14 декабря в здании областного правительства. Традиционно губернатор Дмитрий Азаров примет участие в благотворительной акции и выберет на ёлке открытку, чтобы подарить кому-то новогоднее чудо.