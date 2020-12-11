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Стало известно, когда в Самаре начнут судить мужчину, который пытался взорвать судью и двух полицейских

Алексею Балакиреву вменяют три серьезных преступления, за которые его могут посадить на 20 лет
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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На суде по избранию меры пресечения Алексей Балакирев заявил, что плохо помнит события того дня, когда якобы совершил то, в чем его обвиняют

На суде по избранию меры пресечения Алексей Балакирев заявил, что плохо помнит события того дня, когда якобы совершил то, в чем его обвиняют

Фото: Александра БУДАЕВА

Самарский областной суд назначил дату первого заседания по делу Алексея Балакирева, которого обвиняют в попытке убийства двух полицейских и жены, которая работает судьей.

Напомним, по версии следствия, Балакирев заявился к своей супруге, с которой они давно вместе не живут, 27 июля. При себе у него были две гранаты. Разговор сразу велся на повышенных тонах, обеспокоенные соседи вызвали полицию. Когда стражи порядка вошли в квартиру, к ним навстречу бросилась женщина с окровавленной головой. В этот момент Алексей Балакирев, по словам силовиков, подорвал гранату. По некоторым данным, взорвал бы и вторую, но полицейские его скрутили.

По итогам расследования мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство, посягательстве на жизнь двух полицейских, а также в причастности к незаконному обороту взрывных устройств.

Уголовное дело в Самарский областной суд передали в ноябре, первое заседание запланировано на 21 декабря. Будет ли судья рассматривать его единолично, или Алексей Балакирев запросит суд присяжных, пока не ясно.

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