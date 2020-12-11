«Таити-Таити! Не были мы ни в какой Таити»: жители Самары встретили на Волге уток в середине декабря

Уткам комфортно жить в городской черте, потому что люди их хорошо кормят Фото: Антон ЧЕРЕПОК

В редакцию КП-Самара местные жители прислали фотографию уток, которые сидят на замерзшем берегу Волги. Автор фотографии обеспокоен тем, что утки не улетели в теплые края как остальные птицы. Как выяснилось, не только он беспокоится за птиц, каждый год самарцы выкладывают фотографии и видеозаписи, где спрашивают у знающих людей, не нужно ли помочь замерзающим птицам.

Ранее журналист КП-Самара обратился с этим вопросом к председателю Самарского отделения общероссийской общественной организации «Союз охраны птиц России» Сергею Павлову. Он успокоил заботливых горожан: причин для волнения нет, просто иногда перелетные птицы перед перелетом накапливают жир для того, чтобы иметь возможность провести долгое время в дороге.

Интересно, что ответ на вопрос, почему утки из города не улетают на юг, очевиден — просто у них есть всё, чтобы перезимовать в городе.

Главная причина перелета диких уток в теплые края — отсутствие пищи, а когда утки живут в городской среде, то вопрос с добыванием пропитания уходит у них на второй план. Ведь люди сами подкармливают птиц и летом, и зимой. Вот и возникает вопрос, а зачем вообще куда-то лететь, если и здесь неплохо кормят?