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Общество

Журналист радио Комсомольская правда в Самаре стал победителем конкурса "Энергия воды"

Конкурс проводится компанией РусГидро с 2008 года
Наталья АРТЯКОВА
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Антон Черепок записал серию программ

Антон Черепок записал серию программ

Одна из крупнейших российских энергетических компаний по установленной мощности РусГидро объявила победителей XII ежегодного конкурса «Энергия воды» на лучшее освещение в СМИ и социальных медиа темы развития возобновляемых источников энергии в России, энергетики Дальнего Востока и деятельности РусГидро. Конкурс «Энергия воды» учрежден РусГидро и проводится с 2008 года. За это время на конкурс прислано более 1 700 работ из разных регионов России, дипломантами стали более 280 журналистов и блогеров.

В этом году участие в конкурсе приняли более 50 российских журналистов, которые представили более 230 работ. Одним из участников стал заместитель редактора по спецпроектам радио "КП" в Самаре Антон Черепок, который представил 5-минутные истории о ветеранах, которые затем строили Жигулевскую ГЭС. Истории записывались со слов родственников и по документам.

В этом году, помимо традиционных номинаций, были включены 2 спецноминации «100 лет ГОЭЛРО» - за материалы о ГЭС, построенных по Плану ГОЭЛРО и в настоящее время входящих в состав РусГидро, и «Энергия для Победы» - за материалы о подвигах энергетиков в годы Великой Отечественной войны.

Антон Черепок стал победителем в номинации «Энергия для Победы» и получил статус Дипломанта «Энергии воды-2020». От всей души поздравляем нашего коллегу с победой и желаем дальнейших успехов с профессиональной сфере.