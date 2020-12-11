Журналист радио Комсомольская правда в Самаре стал победителем конкурса "Энергия воды"

Антон Черепок записал серию программ

Одна из крупнейших российских энергетических компаний по установленной мощности РусГидро объявила победителей XII ежегодного конкурса «Энергия воды» на лучшее освещение в СМИ и социальных медиа темы развития возобновляемых источников энергии в России, энергетики Дальнего Востока и деятельности РусГидро. Конкурс «Энергия воды» учрежден РусГидро и проводится с 2008 года. За это время на конкурс прислано более 1 700 работ из разных регионов России, дипломантами стали более 280 журналистов и блогеров.

В этом году участие в конкурсе приняли более 50 российских журналистов, которые представили более 230 работ. Одним из участников стал заместитель редактора по спецпроектам радио "КП" в Самаре Антон Черепок, который представил 5-минутные истории о ветеранах, которые затем строили Жигулевскую ГЭС. Истории записывались со слов родственников и по документам.

В этом году, помимо традиционных номинаций, были включены 2 спецноминации «100 лет ГОЭЛРО» - за материалы о ГЭС, построенных по Плану ГОЭЛРО и в настоящее время входящих в состав РусГидро, и «Энергия для Победы» - за материалы о подвигах энергетиков в годы Великой Отечественной войны.

Антон Черепок стал победителем в номинации «Энергия для Победы» и получил статус Дипломанта «Энергии воды-2020». От всей души поздравляем нашего коллегу с победой и желаем дальнейших успехов с профессиональной сфере.