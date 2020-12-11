Волонтеры «Тольяттикаучук» получили губернаторские награды

"Желание помогать другим – высшая степень духовного развития"

Участники городского волонтерского движения, которые оказывали помощь сотрудникам и ветеранам предсприятия «Тольяттикаучук» были награждены почетными знаками «За служение людям», учрежденными губернатором Самарской области.

- Молодежный комитет «Татнефти» подал идею выделить отдельный волонтерский штаб на предприятии, вместо привычных небольших волонтерских проектов, - рассказала руководитель волонтёрского штаба предприятия Валентина Сыскетова.

По словам Валентины Сыскетовой, быть волонтером – значит уметь отдавать и сопереживать. Пенсионеры нуждаются в нас, а волонтеры, в свою очередь, всегда готовы прийти на помощь.

За время функционирования волонтерского штаба помощь получили около 1500 человек. Работа волонтёрского штаба продолжается.