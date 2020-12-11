Число заболевших коронавирусом все растет

Опубликована новая статистика распределения заболеваемости коронавирусом по районам Самарской области. 11 декабря 2020 года в регионе прибавилось 288 случаев новых больных. Из них 151 заболевший в Самаре, 29 в Тольятти. А вот второе и третье место у муниципальных районов. В Кинель-Черкасском за сутки нашли 15 больных, а в Красноярском - 12.

Также в числе антилидеров по заболеваемости Отрадный - 11 заболевших за сутки, Сызрань - 9 человек с подтвержденным диагнозом, Безенчукский и Похвистневский районы, а также Новокуйбышевск - здесь за сутки выявили по шесть заболевших коронавирусом.

При профилактическом обследовании выявили в этот раз 41 человека, остальные уже так или иначе находились под наблюдением специалистов.

На 11 декабря 2020 года в регионе с начала пандемии зафиксировано 25 343 случая заражения коронавирусом. Умерли 485 человек, семь из них за последний день. Об избыточной смертности в Самарской области можно узнать здесь.