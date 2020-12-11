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Самарские студенты спели врачам из "красной зоны"

Ребята исполнили гимн жизни, обращаясь к тем, кто спасает людей
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Самарские студенты спели для врачей из "красной зоны"

Самарские студенты спели для врачей из "красной зоны"

Студенты Самарского государственного института культуры посвятили песню врачам, работающим в красной зоне ковидных госпиталей. Премьера произведения состоялась на совете по культуре при губернаторе региона.

Впрочем, новая песня получилась отнюдь не печальной - она, напротив, скорее гимн жизни и победе добра.

- Жизнь одна, она прекрасна, -поют ребята. - Если видишь беду - не молчи, - просят они.

В клипе поющие студенты сменяются видео-картинками героев этого года - врачей. Они бегут к пациенту, снимают маску перед зеркалом, мажут кремом практически слехающую кожу... И снова надевают свой костюм настоящего героя.

- Вместе мы все преодолеем, вместе мы справимся с бедой, - продолжают петь студенты. И кажется, что так и будет.

А что думаете о новом произведении вы?