В Самаре в собственность города переходят трамваи, троллейбусы и автобусы, ранее взятые в лизинг

В собственность города перешли автобусы, троллейбусы и трамваи, ранее взятые в лизинг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в собственность города переходят 43 автобуса, 20 троллейбусов и 20 трамваев, которые ранее были закуплены в лизинг. Об этом говорится в сообщении городской думы.

В текущем году город расплатился за этот транспорт, теперь он перейдет в муниципальную собственность. Как отмечают в думе, благодаря тому, что завершились платежи по многолетнему лизингу, снизится нагрузка на городской бюджет.

Кроме того, в текущем году в Самаре приобрели новый поезд метро из четырех вагонов, до конца года планируют завершить капитальный ремонт еще одного состава.

Ранее частные самарские перевозчики заявили о повышении стоимости проезда.