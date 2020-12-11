В Самару в спецконтейнере привезли вакцину от коронавируса

Вот так в Самарскую область привезли вакцину

В Самарскую область привезли вакцину от коронавируса. Фотографиями специального контейнера поделились специалисты Департамента информационной политики. Красный ящик доставили с соблюдением всех мер безопасности. Хранить вакцину будут на складе, где специальное оборудование поддерживает температуру в минус 18 градусов.

Уже ближе к вечеру 11 декабря вакцину начнут распределять по лечебным учреждениям региона. В первую очередь прививки сделают врачам. Затем настанет очередь соцработников. По данным правительства, в этой партии должны были доставить около 2,7 тыс доз вакцины. До этого врачи Самарской области сделали 42 прививки. Министр здравоохранения Армен Бенян сообщал, что никто из них после этого не заболел.

Напомним, что в Москве уже началась массовая вакцинация, открыты пункты для прививок, куда могут прийти обычные граждане. До регионов это пока не дошло - но все впереди.