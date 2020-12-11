Врачи самарских ковид-госпиталей получат 1 тыс. упаковок препарата для лечения коронавируса

Препарат для лечения коронавируса в Самарской области доставят в первую очередь медикам

Врачи, работающие в ковид-госпиталях Самарской области, получат 1 тыс. упаковок препарата для лечения коронавируса. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Первый российский препарат для лечения коронавируса "Арепливир" разработан на основе действующего вещества под названием фавипиравир, которое изначально создали японские специалисты.

В Самарской области препарат в первую очередь доставят работникам поликлиник и скорой помощи. Препарат необходим на случай, если медработник заболеет, он мог быстро вылечиться и вернуться к работе.

Препарат передается на благотворительной основе, первая партия поступила на склады регионального минздрава. Препарат включен в клинические рекомендации лечения больных коронавирусом.