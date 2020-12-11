АвтоВАЗ отменил приказ о 4-дневной рабочей недели

Тольяттинское предприятие обеспечено заказами на начало 2021 года

С 1 января отменяется приказ о введении 4-дневной рабочей недели на АвтоВАЗе. Это связано с тем, что предприятие обеспечено заказами на первые месяцы 2021 года.

Как ранее отметил президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис, благодаря личному участию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и его обращению к президенту России были приняты важные решения по поддержке отрасли.

"Кроме того, решение главы региона позволило АвтоВАЗу возобновить производство в апреле, также удалось запустить сервисно-сбытовую сеть АвтоВАЗа во всех регионах России, которая была остановлена из-за ограничений по коронавирусу. Это было сделано благодаря личному участию Дмитрия Азарова, который направил письма всем главам российских регионов, а также провел переговоры со многими из них, чтобы убедить возобновить работу наших поставщиков и дилеров с соблюдением санитарных правил", - отметил Каракатзанис.

По программе опережающих закупок предприятие получило заказы на 16 тыс. автомобилей в текущем году. Также имеются однократные заказы, а дилерам необходимо пополнить запасы автомобилей.

Сейчас предприятие предпринимает все меры для обеспечения загрузки производства на полную трудовую неделю.