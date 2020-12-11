Летом 2021 года в Самаре появятся троллейбусы с кондиционерами

Летом следующего года в Самаре появятся троллейбусы с кондиционерами

В Самару в 2021-м году прибудет новая партия троллейбусов, об этом говорится в сообщении самарской городской думы.

Ожидается, к лету будет поставлено 22 троллейбуса, причем, сообщается, что они будут оборудованными кондиционерами.

Ранее сообщалось, что в собственность города перешли автобусы, троллейбусы и трамваи, ранее взятые в лизинг. Благодаря тому, что завершились платежи по многолетнему лизингу, снизится нагрузка на городской бюджет.

Вместе с тем, о повышении проезда сообщили частные перевозчики.