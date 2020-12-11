Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Здоровье

Самарское здравоохранение масштабно модернизируют до 2025 года

В рамках программы построят новые поликлиники в Крутых Ключах и Волгаре
Вячеслав СОРОКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)
До 2025 года в Самарской области построят новые поликлиники

До 2025 года в Самарской области построят новые поликлиники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области анонсировали масштабную программу модернизации здравоохранения, рассчитанную до 2025 года. Об этом стало известно по итогам заседания в региональном правительстве, которое провел первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

Планируется построить шесть новых поликлиник, две из которых – в микрорайоне Крутые Ключи, одну – в Волгаре. Возведут около 100 модульных зданий объектов здравоохранения, в том числе, ФАПы и кабинеты врачей общей практики. Кроме того, поставят более 3,5 тыс. единиц медицинского оборудования. Закупят 639 автомобилей отечественного производства.

При разработке программы учитывались мнения медработников, глав сельских районов, жителей региона.

Новости медицины