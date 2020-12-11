Самарское здравоохранение масштабно модернизируют до 2025 года

До 2025 года в Самарской области построят новые поликлиники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области анонсировали масштабную программу модернизации здравоохранения, рассчитанную до 2025 года. Об этом стало известно по итогам заседания в региональном правительстве, которое провел первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

Планируется построить шесть новых поликлиник, две из которых – в микрорайоне Крутые Ключи, одну – в Волгаре. Возведут около 100 модульных зданий объектов здравоохранения, в том числе, ФАПы и кабинеты врачей общей практики. Кроме того, поставят более 3,5 тыс. единиц медицинского оборудования. Закупят 639 автомобилей отечественного производства.

При разработке программы учитывались мнения медработников, глав сельских районов, жителей региона.