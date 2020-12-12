В дептрансе рассказали, кто решил переименовать остановки у ТЦ «Захар» в Самаре

А вы за переименование? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Остановка общественного транспорта «КРЦ Звезда», что у ТЦ «Захар», в ближайшем будущем может сменить название. Однако, по мнению некоторых горожан, новое название - «Самарский филиал Третьяковской галереи» — уж слишком длинное. Свои замечания и предложения жители Самары изложили в твиттер-аккаунте городского департамента транспорта Самары, а также поинтересовались, кто придумал переименование.

- Решение принято посредством голосования комиссии. В комиссию входят представители органов власти и эксперты различных отраслей - образование , культура , городское хозяйство - также представители высших учебных заведений, - пояснили в ведомстве.

Среди более коротких названий, что предложили самарцы «Вторая Третьяковка», «Самарская Третьяковка» и «Третьяковская».

Напомним, переименовать остановку решили в связи с грядущее открытие в бывшем здании Фабрики-кухни на улице Ново-Садовой филиала Государственной Третьяковской галереи. Здесь разместят основные фонды XX века. Сейчас объект находится на реставрации, накануне со здания сняли кровлю.