В микрорайонах Крутые Ключи и Волгарь построят поликлиники

В Самарской области построят новые поликлиники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 2021 года в Самарской области стартует масштабная государственная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Благодаря этой программе в регионе построят новые поликлиники, реконструируют действующие, оснастят их оборудованием, укомплектуют кадрами и обновят транспортный парк. Средства на эти цели поступят из федерального и областного бюджетов.

Власти планируют в период с 2021 по 2025 года в области построить шесть поликлиник. Две на тысячу посещений в смену появятся в микрорайоне Крутые Ключи и городе Кинель. Еще одна, на 700 посещений, будет построена в микрорайоне Волгарь. Кроме того появится детская поликлиника на 500 посещений в смену на территории Октябрьского района Самары и две поликлиники на 250 посещений в селах Подстепки (Ставропольский район) и Приволжье (Приволжский район).

Планируется также реконструкция трех медицинских объектов: административного здания Нефтегорской ЦРБ, исторического здания больницы Красного Креста в Самаре и ЦРБ в Варламово (Сызранский район), а также капитальный ремонт 217 зданий поликлиник, ФАПов, ОВОПов. При выполнении работ будут учтены принципы «бережливой поликлиники».