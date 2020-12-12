По ковид-госпиталям Самарской области уже распределяют вакцины от коронавируса

По итогам заседания Совета будут подготовлены конкретные предложения, которые помогут в решении вопросов, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета округа по профилактике и борьбе с COVID-19, которое в режиме видеоконференции провел полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. На совещании рассмотрели вопросы по реализации мер профилактики и борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как отметил Игорь Комаров, открывая заседание, сейчас в ПФО порядка 43 тысяч человек лечатся от COVID-19. Всего же с начала пандемии данное заболевание было выявлено у более 300 тысяч человек в округе. Полпред также добавит, что, несмотря на сложные условия, в обществе и на всех уровнях власти произошла консолидация.

Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко добавил, что количество больных, поступающих в осенний период, превысило весенние показатели, поэтому медики изменили подходы в лечении в соответствии с накопленным опытом и мобилизовали кадровый резерв. Главный санитарный врач Анна Попова в своем докладе рассказала об уровне заболеваемости острыми респираторными инфекциями в ПФО и коронавирусной инфекцией, отдельно отметила, что «в разных субъектах единой тенденции по данному показателю не наблюдается, однако в целом в Российской Федерации отмечается тенденция по стабилизации ситуации».

- Со стороны федерального центра регионам своевременно оказывается поддержка, в том числе выделяются средства на развертывание коек, приобретение лекарств, выплаты работникам учреждений здравоохранения, задействованным в оказании помощи больным с COVID-19. Сейчас в округе развернуто около 60 тысяч коек для лечения больных коронавирусной инфекцией, — сказал Игорь Комаров.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО отметил, что «регионам нужно внимательно следить за развитием ситуации и незамедлительно реагировать, при необходимости надо вводить дополнительные профилактические и ограничительные меры, особенно в преддверии новогодних праздников». Также Игорь Комаров подчеркнул важность поддержания высоких объемов тестирования жителей и увеличения мощности лабораторий для своевременного выявления заболевших.

В Самарской области создано 6788 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом по поручению губернатора на случай обострения ситуации в больницах региона зарезервировано еще порядка двух тысяч мест. Накануне в Самарскую область доставили крупную партию вакцины от коронавируса. Уже сегодня препарат начал распределяться по ковид-госпиталям региона. Прививка от Covid-19 будет сделают врачам, которые работают в «красной зоне» и в амбулаторно-поликлиническом звене, наблюдая за здоровьем пациентов на дому, а также социальным работникам.