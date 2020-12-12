В Самаре на площади Куйбышева открыли каток

Пора на каток!

В Самаре начали работу катки. Накануне ледовые площадки открылись на главной площади города. Здесь, по уже сложившейся традиции, появилось сразу две ледовые площадки. Та, что ближе к улице Красноармейской – для игр в хоккей. На лед уже нанесена специальная разметка. Вторая площадка - для массового катания. Как и в прошлом году, вход на каток бесплатный. Есть возможность взять на прокат коньки или детские держатели для устойчивого катания.

Открылся и каток в парке им. Юрия Гагарина. Здесь также работает прокат. Коньки выдаются с 10 утра до 10 вечера. Стоимость по сравнению с прошлым годом не изменилась: взрослые – 200 рублей, студенты – 150 рублей, дети до 7 лет – 100 рублей, социальный тариф – 50 рублей.

- В этом году мы отремонтировали здание проката изнутри. Теперь здесь всё с иголочки, чисто, тепло, светло, просторно и безопасно. Сотрудники проката соблюдают нормы, предписанные Роспотребнадзором, чего советуют и посетителям. Давайте будем друг с другом вежливы и аккуратны. Одновременно в прокате могут находиться не более 10 посетителей – обязательно в масках, - рассказали в администрации парка.

Готов принять гостей и каток на набережной реки Волга. Здесь также можно взять оборудование на прокат.