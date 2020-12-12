Появилась информация о том, когда в Самаре откроют все четыре выхода со станции метро «Алабинская»

Открытия входов придется подождать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все четыре входы со станции метро «Алабинская» в Самаре откроют в 2022 году. Об этом стало известно во время обсуждения поправок к бюджету Самарской области в 2021–2023 годах в Самарской губернской думе.

Как отметил депутат Михаил Матвеев, сейчас открыты два выхода из метро. Это неудобно для горожан, которым нужно перейти улицу Ново-Садовую.

Такая ситуация сохранить еще несколько лет. Власти планируют завершить все работы по обустройству выходов со станции метро «Алабинская» планируют к 2022 году.

Напомним, сейчас поезда на «Алабинской» работают с помощью челночной системы: они приходят на один путь и уходят с этого же пути, переходя на второй путь через стрелку.

Кстати, эти летом в самарском метро впервые за 32 года пустили новый поезд. Четырехвагонный состав прибыл из Московской области.