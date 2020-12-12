В Самаре в 2021 году вырастут цены на электричество

Вырастут цены с июля Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Самарской области подрастут тарифы на электроснабжение. Цены по традиции увеличатся с июля 2012 года. Соответствующий приказ регионального Департамента ценового и тарифного регулирования был подписан 10 декабря и вступает в силу с 1 января 2021 года. Символично, что приказ вышел под номером 666.

Согласно приложению к документу в первом полугодии 2021 года составит 4,32 рубля за 1 кВтч, а вот с 1 июля 2021 года уже 4,46 рубля.

Для тех, кто пользуется двухтарифной системой учета, тоже произойдут изменения. Если сейчас люди платят 4,82 рубля в дневной зоне и 2,37 рубля - в ночной, с 1 июля им придётся платить 5,08 рубля и 2,5 рубля соответственно.

Изменится тариф и для самарцев, которые используют трехтарифную систему учета. С 1 июля будущего года им придется платить не 4,84, а 5,1 рубля за кВтч в пиковой зоне, не 4,32 рубля, а 4,46 рубля - в полупиковой зоне и в ночной зоне цена изменится с 2,37 до 2,5 рублей.

Для тех, чьи дома оснащены электрическими плитами, тариф вырастет с 3,02 до 3,12 рубля за кВтч. При двухтарифной системе: вместо 3,36 рублей будет 3,54 рубля за кВтч в дневной зоне и 1,75 рубля за кВтч, вместо 1,66 рубля в ночной зоне.

При трехтарифной системе стоимость вырастит с 3,4 до 3,58 рубля в пиковой зоне, с 3,02 до 3,12 рубля в полупиковой зоне и с 1,66 до 1,75 рубля в ночной зоне.

Изменятся тарифы и в сельской местности, с 3,02 до 3,12 рубля за кВтч.