Изменили расписание движения судов по маршруту «Самара-Рождествено»

Уточняйте расписание перед путешествием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 12 декабря в Самаре меняется расписание движения судов по маршруту «Самара-Рождествено».

- В связи с ухудшением ледовой обстановки, движение судов будет осуществляться в светлое время суток. Будьте внимательны при планировании поездки, - сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Как только на Волге установиться лед, до Рождествено можно будет добраться на воздушной подушке.

Точное расписание движения можно уточнить на сайте Самарского речного пассажирского предприятия или по телефонам: 222-93-37, 891-701-14-221.