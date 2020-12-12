Компенсацию в случае смерти человека после вакцинации в Самаре смогут получить родственники

Прививка может стать опасной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство социальной политики Самарской области внесло изменения в документ, оговаривающий порядок получения компенсации в случае наступления инвалидности или смерти после вакцинации. В первом разделе появился дополнительный абзац, в котором проговаривается, что получателями этих средств становятся члены семьи гражданина в случае его смерти, наступившей вследствие поствакцинального осложнения.

- Круг членов семьи, имеющих право на получение указанного пособия, определяется в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О страховых пенсиях, - указывается в документе.

Также в круг организаций, включенных в процесс оказания услуги, включили Пенсионный фонд РФ в части предоставления подтверждающих инвалидность сведений. Ранее документы должен был приносить сам гражданин или уполномоченное лицо.

Речь идет обо всех видах вакцинации. Совсем скоро к ним прибавится также прививка от коронавируса, которую пока делать не обязательно - в первую очередь она рекомендована врачам и соцработникам, людям, профессия которых делает их наиболее уязвимыми к коронавирусу.