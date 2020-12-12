В селе Дмитриевка Самарской области отремонтировали Дом культуры и обновили библиотеку

Обновленная библиотека села Дмитриевка Нефтегорского района

В субботу, 12 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценил преобразования, произошедшие с социальными объектами и общественными пространствами Нефтегорского района, благодаря национальным проектам, инициированным президентом России Владимиром Путиным.

Вместе с депутатом Госдумы Александром Хинштейном Дмитрий Азаров побывали в Доме культуры села Дмитриевка. ДК — сильно преобразился. Здесь сделали ремонт, закупили новое оборудования. Все благодаря нацпроекту «Культура». Для сельчан дом культуры - центр культурной жизни. Здесь работают кружки и секции по 12 направлениям, проходят культурно-досуговые мероприятия, проводятся собрания. Впервые за 42 года в здании обновили инженерные коммуникации, обновили внутренние помещения, оборудовали выставочную галерею, а еще отремонтировали зрительный зал, оборудовали бильярдную зону и студию звукозаписи. На втором этаже ДК модернизировали библиотеку. Теперь она разделена на зоны: для групповой и индивидуальной работы, для творчества и проведения мероприятий и электронный читальный зал.

Общаясь с творческими коллективами ДК, Дмитрий Азаров поблагодарил их за активную работу по формированию культурной жизни села и духовное воспитание подрастающего поколения.

- Уверен, что и раньше вы создавали настроение для жителей села. А теперь, в отремонтированном и переоборудованном ДК, который отрывает новые возможности, — тем более, — отметил глава региона. — Спасибо вам за то, что так щедро делитесь своим талантом. Это особенно важно в этот сложный период пандемии.

Особая гордость жителей Дмитриевки — музей истории села, который расположен в здании ДК. Он только готовиться к открытию: экспозицию музея сейчас восстанавливают все миром. Жители делятся интересными вещами, фотографиями, которые в дальнейшем станут музейными экспонатами. Чтобы сотрудники ДК могли вести работу по патриотическому воспитанию, применяя современные технологии, Дмитрий Азаров вручил им ноутбуки.

Также Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн осмотрели парк, благоустроенный по нацпроекту «Жилье и городская среда» и возложили цветы к Мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.