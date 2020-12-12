Самарцам рассказали, заменит ли дистанционка школу в 2021 году

Из школ детей никто не собирается выгонять

Самарским родителям школьников объяснили, каким будет школьное образование в 2021 году. Многие переживают, что все эксперименты с дистанционкой в 2020 году ведут исключительно к тому, чтобы вовсе заменить на нее очное образование. Особенно напугало родителей обсуждение поправок в закон об образовании, касающихся цифровизации. Понято это было однозначно: обучение станет цифровым, детей оставят дома.

Как объясняют власти, все совсем не так и из закономерных для современного цифрового мира шагов пытаются сделать фейки. Дистанционное обучение вводилось на период пандемии, чтобы сохранить здоровье школьников.

Внедрение же платформы цифрового обучения преследует целью применение электронных технологий во всех видах работы со школьниками. Этот законопроект обсуждался с депутатами и сейчас с повестки дня снят. В любом случае, как утверждают власти, он не имел цели повлечь за собой ущемление прав детей на традиционное образование в очной форме.