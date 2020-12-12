Не пропустил и получил: в Тольятти «шестерка» спровоцировала двойное ДТП

Иномарке хорошо досталось Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти на Обводном шоссе столкнулись три машины. ДТП произошло в пятницу, 11 декабря, примерно в 14:30.

По данным сотрудников пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 57-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21061» ехал по Санчелеевскому шоссе со стороны села Санчелеево в направлении улицы А. Кудашева. В пути следования, в районе 13 км Обводного шоссе. На нерегулируемом перекрестке «Обводного шоссе – Санчелеевского шоссе» водитель отечественной классики, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил автомобиль ГАЗ Луидор. «Газелька» ехала по главное дороге. От удара машина отлетела на стоящий справа автомобиль «Мерседес Бенц».

Легковушке сильно пострадала Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В результате ДТП пострадал сам виновник аварии, водитель «ВАЗ 21061». Ему назначено амбулаторное лечение. Сейчас по факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.