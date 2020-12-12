Старшая акушерка МПЦ развеяла стереотипы, появившиеся после закрытия роддома на ул. Баныкина в Тольятти

Переживать не о чем Фото: Михаил ФРОЛОВ

С конца октября роддом тольяттинской больницы №2, что на улице Баныкина, стал ковидным госпиталем. В тот же день роддом перестал принимать будущих мамочек. Рожениц теперь везут в Медгородк. Такие перемены вызвали «множество вопросов, кривотолков, а также полностью лживых слухов». Накануне старшая акушерка МПЦ Екатерина Нилова развеяла хайповые стереотипы и уверила будущим мам, что в Медгородке им будет точно не хуже, чем в роддом тольяттинской больницы №2 и место в палатах найдется всем.

- Родильное отделение нашего МПЦ состоит из 14 родовых залов, в которых есть все необходимое оборудование для родовспоможения, оказания квалифицированной медицинской помощи роженицам и их малышам. Никаких очередей, никаких коридоров нет и в помине. После того, как пациентки из Центрального и Комсомольского района вместо Баныкинского роддома стали поступать к нам, в месяц добавилось не более 100-150 родов. При наших объемах и возможностях это для нас критически не влияет ни на что, - сообщила Екатерина Нилова. А также добавила, что за прошлый год в Медгородке приняли около 4900 родов, а в годы "бэби бума" (2008-2009) - более 8000 в год. И с такой нагрузкой справились «без особого напряжения тем же коллективом».

старшая акушерка МПЦ Екатерина Степановна Нилова

Также старшая акушерка уверила, что будущие мамы не пересекаются с пациентами ковидных госпиталей, ведь роддом в отдельном корпусе и там соблюдаются строгие противоэпидемиологические меры. При этом рожениц примут и без справки на ковид, но внимательно осмотрят и померяют температуру и если у женщины обнаружат признаки коронавирусной инфекции, ее направят в 810-й корпус, где есть своя бригада и свои койки.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в роддоме пока не проводят партнерские роды и не пускают посетителей, но передать гостинцы мамочкам можно будет через стол передач, который работает каждый день с 9 утра до 7 вечера.

Также Екатерина Нилова развеяла миф о том, что из Медгородка за беременными не ездит транспорт и что кто-то может не успеть доехать до роддома.