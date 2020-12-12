На маршруте «Самара-Рождествено» начинают работать суда на воздушной подушке

Уже завтра первый рейс Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

С 13 декабря в Самаре начинают работать суда на воздушной подушке. Они будет ходить на маршруте «Самара-Рождествено». Такое решение было принято в связи с тяжелой ледовой обстановкой.

- В случае осложнения ледовой обстановки, в частности образования торосов, возможно временное приостановление движения судов на воздушной подушке. При неустойчивой ледовой обстановке движение СВП осуществляется только в светлое время суток, - сообщили самарском речном пассажирском предприятии.

Суда буду перевозить людей с 8.15 до 16.45 час. На линию запустят 3 корабля типа «Нептун». Вместимость каждого - 21 человек.

Точное расписание движения можно уточнить на сайте Самарского речного пассажирского предприятия или по телефонам: 222-93-37, 891-701-14-221.