Еще 290 жителей Самарской области заразились коронавирусом

Берегите себя! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вновь наибольшее число заразившихся короновирусом в Самаре. Оперштаб Самарской области опубликовал свежие цифры. За минувшие сутки в регионе выявлено еще 290 случаев новой коронавирусной инфекции. В том числе 146 - в Самаре, 15 – в Тольятти, 13 – в Кинеле, 11 – в Волжском районе, по 9 новых пациентов в Отрадном, Большеглушицком и Кинельском районах. В Пестравком районе -8, в Похвистнево и Кинель-Черкасском районе – по 7 заболевших. В Сызрани и Новокуйбышевске – 6. В Большечерниговском и Ставропольском районах – 5 человек. В Похвистневском, Борском районах и Жигулевске – 4 новых случая. Еще по 3 пациента в Чапаевске и в Челно-Вершинском районе, по 2 заболевших в Красноярском, Приволжском, Шенталинском и в Шигонском районах, а также в Октябрьске. По одному новому случаю в Богатовском, Сергиевском, Хворостянском, Кошкинском, Камышлинском и в Исаклинском районах.

Большинство новых случаев выявлены при обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ - 242 человека. Еще 48 – среди тех, кто не имел клинических проявлений. Итого с начала пандемии в регионе зарегистрировано 25633 случая коронавируса.

493 человека нарастающим итогом скончались, в том числе 8 человек, о смерти которых стало известно за минувшие сутки. Это женщины в возрасте 68 лет и 71 года и еще две женщины 82 лет, а также мужчина 78 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы. И еще женщина 62 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем, органов дыхания, мужчина 72 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы и мужчина 60 лет, страдавший заболеванием органов дыхания;