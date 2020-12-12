Жители Самарской области могут помочь маленькой девочки из Сызрани научиться самостоятельно ходить

Фото группы "Маша Потёмкина - навстречу к первым шагам!" (vk.com/club179777467)
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
О юной Маше Потёмкиной «КП-Самара» писала уже не раз. Девочка родилась раньше срока и уже пятый год родители пытаются в буквальном смысле поставить ее на ноги. Синдром ДЦП, спастическая диплегия, органическое поражение головного мозга - такой диагноз поставили врачи, когда Маши исполнился год. За это время малышка подросла, и ее успехам удивляются и врачи, и родители. Вот только этих подвижек не было бы без постоянной медицинской помощи, тренировкой и программ реабилитации. Машенька третий ребенок в семье, чтобы обеспечить необходимое лечение, родителям приходиться экономить на всем.
Почти год семья обходилась своими силами, но сейчас Машеньки нужен аппарат «ЭкзоБот» для самостоятельной ходьбы и прохождения курса микрополяризации в Санкт-Петербурге, а ресурсов у семьи не осталось.
- Мы собираем средства самостоятельно потому, что фонды нам отказали. А за счет бюджетных средств лечение и аппарат для ходьбы получить невозможно. И нам больше некуда обратиться! – Обратились к неравнодушным людям родители девочки в социальных сетях. - Мы через многое прошли. И почти год мы старались справляться самостоятельно. Усердно трудились, постоянно занимались и достигли хороших результатов. Для того, чтобы не потерять все, чего мы достигли, нам нужно продолжать лечение. И сейчас без вас мы не справимся!
Семье не хватает 363 000 рублей.
Как помочь
Реквизиты для оказания помощи:
СБЕРБАНК 5336 6901 5906 1540
телефон 89023228866
получатель Наталья Викторовна П.
(Подключена система быстрых платежей)
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