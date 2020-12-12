Операция «Снегоход»: в Самарской области будут тщательнее контролировать передвижение внедорожного транспорта

Осторожнее на дорогах и бездорожье Фото: "КП" Архив

В Самарской области с 15 января по 21 февраля пройдет профилактическая операция под кодовым названием «Снегоход». В этот период областные власти намерены усилить контроль за передвижением внедорожных транспортных средств. Соответствующий приказ накануне подписал министр сельского хозяйства и продовольствия.

Во время операции «Снегоход» всем муниципалитетам поручено провести с инспекторами Ростехнадзора совместно профилактические рейды. Задача рейдов - проверить соблюдение техники безопасности и воздействия на окружающую среду.