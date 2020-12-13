«Динамо Самара» разгромило «Тюмень» 4:0 в матче ЧР по мини-футболу

Второй матч восьмого тура эти команды проведут также в Тюмени 13 декабря. Фото: МФК «Тюмень».

«Динамо Самара» разгромило «Тюмень» в первом матче восьмого тура чемпионата России по мини-футболу. Встреча проходила в Тюмени и завершилась со счетом 4:0 в пользу волжан. Голами отметились Ришат Котляров (дубль), Владимир Саносян и Андрей Заболонков.

- У нас была неприятная серия поражений. Конечно, хотелось ее прервать, - приводит слова главного тренера «Динамо Самара» Максима Горбунова ассоциация мини-футбола России. - Нам хотелось взять реванш за матчи Кубка страны. Сегодня было видно, что по настрою мы выглядели лучше, нежели две недели назад тут же в Тюмени. Хочу ребятам сказать спасибо за этот настрой, за желание играть. Было видно, что сегодня каждый из футболистов хотел играть в футбол, получать от игры удовольствие. Всех наших болельщиков и футболистов с победой.

Второй матч восьмого тура эти команды проведут также в Тюмени 13 декабря.

Напомним, именно «Тюмень» выбила самарское «Динамо» из розыгрыша Кубка России, победив в двух матчах с общим счетом 7:4.