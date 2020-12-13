Баскетболисты «Самары» впервые в истории проиграли «Уралмашу»

Следующий матч «Самара» проведет 15 декабря. Фото: БК «Уралмаш».

Баскетбольный клуб «Самара» в субботу, 12 декабря, впервые в истории уступил «Уралмашу» из Екатеринбурга. Встреча в рамках регулярного чемпионата Суперлиги-1 закончилась со счетом 85:91.

По ходу встречи уральцы оказались в роли догоняющих. В третьей четверти «Уралмашу» удалось догнать «Самару», а под занавес поединка выйти вперед. У волжан был шансы вырвать победу, но команда из Екатеринбурга свое не упустила.

Следующий матч «Самара» проведет 15 декабря в Ревде против местной команды «Темп-СУМЗ-УГМК», которая идет на втором месте в турнирной таблице Суперлиги. Возглавляет ее по-прежнему «Самара».