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В Самарской области выявили 291 новый случай заболевания коронавирусом

Это снова самый большой показатель за сутки с начала пандемии
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Число заболевших коронавирусом в регионе продолжает расти.

Число заболевших коронавирусом в регионе продолжает расти.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти число заболевших коронавирусом за сутки. За прошедшие 24 часа по состоянию на 13 декабря 2020 в регионе выявили 291 новый случай COVID-19. За все время вирус подхватили 25 924 жителя Самарской области.

- Больше всего заболевших за прошедшие сутки в Москве (6 425), следом идут Санкт-Петербург (3 768) и Московская область (1 444), - говорится в сообщении сайта стопкоронавирус.рф.

По этому показателю Самарская область на 19 месте.

К сожалению, за прошедшие сутки зафиксировали три смерти пациентов, у которых был подтвержден COVID-19. Общее число умерших от коронавируса в 63 регионе – 496.

Коронавирус в Самаре