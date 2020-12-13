Число заболевших коронавирусом в регионе продолжает расти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти число заболевших коронавирусом за сутки. За прошедшие 24 часа по состоянию на 13 декабря 2020 в регионе выявили 291 новый случай COVID-19. За все время вирус подхватили 25 924 жителя Самарской области.

- Больше всего заболевших за прошедшие сутки в Москве (6 425), следом идут Санкт-Петербург (3 768) и Московская область (1 444), - говорится в сообщении сайта стопкоронавирус.рф.

По этому показателю Самарская область на 19 месте.

К сожалению, за прошедшие сутки зафиксировали три смерти пациентов, у которых был подтвержден COVID-19. Общее число умерших от коронавируса в 63 регионе – 496.