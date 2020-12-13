В Патровке Самарской области после ремонта заработал сельский клуб

Дмитрий Азаров посмотрел, как преобразился клуб, и подарил творческим коллективам ДК ноутбуки. Фото: правительство Самарской области.

В селе Патровка Алексеевского района Самарской области снова заработал сельский клуб. Здание капитально отремонтировали, сделали это в рамках реализации нацпроекта «Культура», сообщает пресс-служба правительства региона.

- Здание ДК построили в 1975 году. За 45-летнюю историю оно сильно обветшало. Концертный и спортивный залы долгое время были под замком, потому что заходить внутрь было опасно. Крыша протекала, окна были разбиты и заклеены пленкой, полы буквально проваливались под ногами, - отмечают в региональном правительстве.

Местные жители в прошлом году попросили президента России Владимира Путина и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова отремонтировать сельский клуб. Реконструкцию начали в конце марта этого года. Там открыли новый концертный зал на 220 мест, обновили спортивный зал, где теперь можно проводить соревнования по баскетболу и волейболу, играть в настольный теннис и куда в ближайшее время привезут тренажеры.

Посмотреть, как прошли работы, в Патровку приехали лично губернатор региона Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Сделали они это в рамках рабочего визита в Алексеевский район. Дмитрий Азаров отметил, что ДК заметно преобразился.

Во время своего визита губернатор подарил коллективам сельского клуба ноутбуки для творческой работы и саморазвития.