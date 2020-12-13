Аномальные холода сохранятся в Самарской области в начале недели

В начале недели в регионе будет морозно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС предупреждают жителей Самарской области о том, что аномально холодная погода сохранится в регионе еще как минимум до 16 декабря.

- С 14 по 16 декабря местами по Самарской области сохранится аномально-холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 9 градусов и более, - говорится в сообщении синоптиков.

В понедельник, 14 декабря, ночью температура воздуха будет -15… -20, местами -21… -26. Днем потеплеет до -8… -13. Переменная облачность, без существенных осадков. Местами будет изморозь. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Во вторник и среду, 15 и 16 декабря, синоптики обещают, что осадков не будет. Во вторник ночью столбики термометров покажут -14… -19, местами -21… -26, днем -7… -12. В среду ночью -12… -17, местами -18… -23, днем -6… -11. На улицах будет гололедица.