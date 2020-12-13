Абсолютное большинство в Самаре: стало известно, где и как заразились коронавирусом 291 человек

Чаще всего коронавирус находят у пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Самарской области опубликовал статистику по коронавирусу за прошедшие сутки по состоянию на 13 декабря. Всего в регионе выявили 291 новый случай заболевания, больше всего – в Самаре. В областной столице 147 новых заболевших. На втором месте идет Тольятти с 16 новыми случаями, следом Кинель-Черкасский район (10 случаев), Кинель, Отрадный и Кинельский район (по 9), Волжский и Похвистневский районы (по 7) и т.д.

У абсолютного большинства заболевших вирус нашли, когда их обследовали с диагнозами ОРВИ и внебольничная пневмония. Таких случаев 245. Еще у 46 человек коронавирус никак себя не проявлял, они решили провериться сами. Примечательно, что нет ни одного случая, когда коронавирус подтвердили у контактных с больными.

К сожалению, еще три пациента с подтвержденным COVID-19 скончались в Самарской области. Это 82-летняя и 84-летняя женщины, у которых были проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также 74-летний мужчина без сопутствующих заболеваний.