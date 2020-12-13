«Динамо Самара» крупно проиграло «Тюмени» во втором матче 8 тура ЧР по мини-футболу

Первую игру тура самарцы выиграли 4:0. Фото: с сайта ассоциации мини-футбола России.

«Динамо Самара» не смогло добиться второй победы на «Тюменью» в восьмом туре чемпионата России по мини-футболу. Сибиряки взяли убедительный реванш за поражение в первой встрече тура со счетом 0:4, обыграв волжан 7:0.

- Вчера сыграли со знаком плюс, сегодня со знаком минус. Бывает такое, у нас это не первый раз. Бывало и наоборот, первый матч мы проигрывали, а второй выигрывали. Будем думать, почему так происходит, тут придется нам покопаться, - подвел итоги встречи наставник самарцев Максим Горбунов.

Следующие матчи в российской Суперлиге «Динамо Самара» проведет уже в следующем году. 9 и 10 января в «МТЛ Арене» подопечные Максима Горбунова примут нижегородское «Торпедо».