Умер заслуженный артист Самарской области и диктор парадов Геннадий Матюхин

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким мэтра.

13 декабря скончался заслуженный артист Самарской области Геннадий Матюхин. Он умер на 75 году жизни после осложнения хронической болезни, сообщает Самарский гарнизон.

- Геннадий Матюхин умер утром 13 декабря после осложнения хронической болезни. Через месяц, 10 января, ему исполнилось бы 75 лет. Более 50 лет он посвятил творческой деятельности. Службу проходил в составе ансамбля песни и пляски Приволжского военного округа и Северной группировки войск в Польше. С гастролями побывал в более 40 воинских частях Вооруженных Сил. В разные годы был руководителем драмтеатров в Тольятти, Самаре и Сызрани, занимался педагогической деятельностью и возглавлял творческие коллективы, - говорится в сообщении.

Геннадий Матюхин родился в Бугуруслане. В Куйбышеве он закончил студию при театре драмы. Работал в Куйбышевской филармонии, был директором сызранского театра, замдиректора Самарского театра драмы.

Геннадий Дмитриевич также был известен как диктор военных парадов на площади Куйбышева в Самаре, а также более 200 военно-патриотических мероприятий.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким мэтра.