В Большой Глушице начали делать прививки от коронавируса медработникам

В регионе планируют привить от COVID-19 60% населения. Фото: правительство Самарской области.

В селе Большая Глушица Самарской области начали делать первые прививки от коронавируса. Делают их в первую очередь медикам, сообщает твиттер департамента информационной политики правительства Самарской области.

- Первыми прививаются медицинские работники из Большеглушицкой ЦРБ и медики близлежащих районов, - уточнили в региональном правительстве.

Напомним, за прошедшие сутки в Самарской области выявили 291 новый случай заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что от COID-19 власти региона планируют привить 60% населения. Начнут с медицинских работников.